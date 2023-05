01:00:10

1/ JAY WORTHY & ROC MARCIANO. Wake up. 2/ ILL PEKEÑO & TENSEI ONE. Navajas y percebes 2. con ERGO PRO. 3/ DILLON & DIAMOND D. Uncut gems. 4/ Ochoa. Luca Brasi feat. SD Kong & Dj Swet. 5/ CORDAE. The water. 6/ KAMI & R de Rumba. Cruces en el Calendario. 7/ CHARLIE SMARTS AND ILL DIGITZ. Outbreak. 8/ IHON. Morir Solo. ft ISAYAH THOMAS & CELIA AMORES. 9/ PREACH JACOBS. Gifted People. 10/ ToteKing. Standby ft. Elio Toffana, Easy-S. 11/ ARMANI WHITE. Proud of me. 12/ DJ Saot ST, Bejo, Astroboi. BEJO. AFTER HOUR THE MIXTAPE. 13/ LOCUS. La cima del mundo. feat. Alex Linares. 14/ ATMOSPHERE. Dotted lines. 15/ KID FRANKIE & COOKIN SOUL. Anillos. 16/ ILL BILL. The mandalorian.