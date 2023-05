01:00:12

1/ CONWAY THE MACHINE. The chosen. feat. JAE SKEESE. 2/ FLEE LORD & CRISIS. Pressure. 3/ Q-UNIQUE. I believe it’s gettin better. 4/ ATMOSPHERE. September fools’ day. 5/ JASON MARTIN. Family tree. 6/ Jay Worthy & Roc Marciano.Underground Legend. feat. Bun B. 7/ D-Styles & Napoleon Da Legend. Rubiks cube. feat AMERIGO GAZAWAY. 8/ DOMO GENESIS & ALCHEMIST. Till The Angels Come. Feat. FREDDIE GIBBS x PRODIGY. 9/ ILL BILL. This is anger. feat DJ JS1. 10/ SWIZZ BEATZ. Say Less. feat. LIL DURK y BOOGIE WIT DA HOODIE. 11/ ROYCE DA 5´9”. Look at This. 12/ UNITED GRIND. Ambush Ballad (w. HiJinks ft. Lena Jackson. 13/ CHE NOIR. Quiet moves. 14/ REAGAN ERA RECORDS. Reagan Chronic. 15/ GRAFH x 38 Spesh. Goin’ up. 16/ KOTA THE FRIEND. Elevator.