59:12

1/ NOTORIOUS BIG. Mo Money Mo Problems. feat. Puff Daddy & Mase. 2/ LATEX DIAMOND & SHOLO TRUTH. A UN METRO DE MÍ. 3/ SULE B, MUMBAI MOON & MARIO RUBIO. Salto de fé. feat JUANCHO MARQUÉS. 4/ VINNIE DOLLAR & GRIFFI. Lágrimas. 5/ VGOMEZ. Cicatriz. 6/ DELLASUSY. Super Saiyajin. feat. PAPI TRUJILLO. 7/ LAURA SAM Y JUAN ESCRIBANO. No quiero ser yo. 8/ LÍA KALI. Parásitos. 9/ Nina Aranda. Chin Chin. 10/ CICLO AND THESADDESGUYALIVE. Spread Love. 11/ DJ KOO & LUCIA PARDO. Jengibre y cilantro. 12/ CRES. Esta es mi casa, agua de coco. 13/ ALKORKÓN NO OLVIDA. feat. Zénit, Ak-Noname, Rojo MY, Roycer, Viti, Jesús Caballero, Molotov e Improbus. 14/ Chata Flores. Bien Rapero. 15/ Lasai & Octopvs To The Party. Xtra Magazine feat. DEVA. 16/ Reality & coke.ish. Madrid Sur. 17/ MENEND. Richh or broke. feat SELECTO PICASSO.