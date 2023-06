01:00:08

1/ OCHOA. Alexia Putellas. feat. LAURA BONSAI. 2/ RAPP GOTTI & JAY TRAMA. Dime bag. 3/ YEREH YEBADI. Badulaque Bars Vol.1. (PROD. EFR3N BEATS). 4/ Cristian Brawler. Marte. 5/ CHACHO BRODAS. Nunca fuiste de los míos. feat FOYONE & MR NIK. 6/ PROK Y AKAPELLAH. Sin Cash. 7/ Faenna. The Same shit. 8/ MACHETE EN BOCA. MACHACO A SACO. feat. ZITA ZOE X GONEM BEATS. 9/ NASTA. Los últimos bastardos. feat. Charlie, Al Safir. 10/ LOREN. Nada más que ofrecer. 11/ MC SEAB. Psycho. 12/ CRÁNEO & BEJO. Un clavo. 13/ SINAKA SPACE JUAN. The jungle. 14/ IHON. Morir Solo. ft ISAYAH THOMAS & CELIA AMORES. 15/ REVER & YEKE BOY. Real Players FT. JOHNNY DOC, SAICO NOISE. 16/ KALI NINMAH. Shinobi.