59:40

1/ BEJO. RAP IDO | BARRACUDAS #2 2/ CRISTIAN BRAWLER & ERICK HERVÉ. En Forma. 3/ DELAOSSA. Shining (feat. Abhir Hathi) 4/ EASY S & TOTEKING. See u soon. 5/ SANTIUVE. Nadie Manda en su Hambre. feat PUTO LARGO. 6/ SHOGUN XL. Desde el más allá. feat BIG FALANGES. 7/ ERGO PRO. El manual. feat DANO. 8/ LUISAKER. Si venimos del mono. 9/ KAMI & R DE RUMBA. Cosas simples. 10/ IHON. We the north. feat CHN. 11/ UFDOG & JAY SAEZ. Bate que bate. 12/ ABORA BLOOD. Miel. 13/ METAL PESADO. Que hable la música. 14/ DJ KOO. La Tibia. feat. SR Zambrana. 15/ ALC. Loco lo coloco (prod. PeJota) #FIELES3. 16/ Da Zoo Bros. Ahora tu madre si me querría.