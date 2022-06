59:11

1/ PROK. Pura sangre. ft. HOMER EL MERO MERO. 2/ SUSO. Vulgar Castellano. 3/ DOBLEZERO. Te doy el Doble feat. El Momo & Xtragos. 4/ SHO - HAI. Sí, pero no. feat R DE RUMBA. 5/ MARTYN. No. 6/ DANIEL ALONSO. La soledad del laberinto: Parte I. 7/ AMBKOR. Vida. 8/ THE GENOVESE. La commissione. feat. DJ YATA, EMBLEMA. 9/ SD KONG AND C. SPAULDING. She says so. 10/ Laura Siyahamba. Chihiro (prod. Esse Delgado). 11/ EL IMPRESENTABLE. Demonio interno. 12/ FEVERRISE. Sonics. 13/ METAL PESADO. Que bueno que llegaste. 14/ ERGO PRO. WAR'Z ON (Prod. GESE DA O). 15/ Pozo Musikandante & Rdt a.k.a Dopamine. Elm Street.