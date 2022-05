59:12

1/ AKHENATON & NICHOLAS CRAVEN. Pour dah bon. feat Mickey Diamond. 2/ JERMISIDE & THE EXPERT. I love you, still. feat FARAH ELLE. 3/ Namir Blade. Mephisto. 4/ LIBRETTO & VITAMIN D. Never Enough. 5/ PUSHA T. Just so you remember. 6/ FATLIP AND BLU. Good for the soul. feat. RAS KASS. 7/ ACTION BRONSON. Tongpo. feat. CONWAY THE MACHINE. 8/ BLACK STAR. Yonders. 9/ KENDRICK LAMAR. Savior. feat BABY KEEm Y SAM DEW. 10/ DR DRE. The Scenic Route. feat ANDERSON PAAK, RICK ROSS. 11 / Wildchild. Reflections. 12/ CZARFACE. Bob laCzar. 13/ PATEN LOCKE. Ooze. 14/ METHOD MAN. King of new york. feat. CARLTON FISK y CHUNK BIZZA. 15/ KXXNG CROOKED AND JOELL ORTIZ. Almighty.