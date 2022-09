59:55

1/ ARMANI CAESAR. Paula Deen. feat WESTSIDE GUNN. 2/ Meyhem Lauren & Daringer. Raspberry Crush. feat Hologram. 3/ Black Soprano Family. 297 Parkside. feat RICK HYDE, ELCAMINO, STOVE GOD COOKS. 4/ LMD (LMNO MED DECLAIME). Super. feat SUPER. 5/ DOMO GENESIS AND EVIDENCE. Trust the process. 6/ ROC MARCIANO AND THE ALCHEMIST. Zig Zag Zig. 7/ Vel Nine. Freakjet. 8/ NAPOLEON DA LEGEND. Kaido. 9/ Nyck Caution. City kids. feat SHA HEF. 10/ JID. Money. 11/ JACK HARLOW. Nail Tech. 12/ RAPPER BIG POOH. In Surround Sound. feat TRE’MAR. 13/ YOUR OLD DROOG. 50K oR Brunch. 14/ DANGER MOUSE AND BLACK THOUGHT. Aquamarine. feat MICHAEL KIWANUKA. 15/ 38 Spesh. Flour city. feat ETO. 16/ THE LOX. Terminator Lox. 17/ TERMANOLOGY. Let ya glock burst. feat. KOOL G RAP.