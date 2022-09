01:00:03

1/ JARFAITER. Nunca lo entenderías. 2/ PABLIC S. Mamajuana. 3/ SD KONG & Allan Parrish. Nerón II. 4/ SHO - HAI. Polvo. feat. FyahBwoy. 5 / ERN & DIEMASTER. Lo que quiero. 6/ CLEO PATHFINDER. I've got a crush. 7/ HAMID & APRE. Abre los ojos. feat. DJ PSYCHO. 8/ SANTA SALUT. Mugshot. 9/ FREEMAN RODRIGUEZ & DJ SOBE. bxllsht. 10/ KASE.O. SALUD Y LIBERTAD feat. FOYONE. 11/ SHAZUNO X HUCHO CALDERON X PHBEATS. Easy. 12/ EL PUTO COKE. Xancara (PROD BRABUSS). 13/ FLUFF. Right. 14/ CLASIKO. Independientes. 15/ ERGO PRO, ILL PEKEÑO & C. SPAULDING. 96 Monica. 16/ EDER VEGA. Siberia. feat SHARIF. 17/ SAMPLE HEAD. Witch bap. feat ZETA A. 18/ JULI GIULIANI. The world is mine.