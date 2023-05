01:00:13

1/ ILL PEKEÑO & TENSEI ONE. Navajas y percebes 2. con ERGO PRO. 2/ DJ THE ARK & FARKO. No. 3/ LOCUS. La cima del mundo. feat. Alex Linares. 4/ PROK FT AKAPELLAH. Como se merece. 5/MONALY. Death Row 3 ft. D. PHILLIPS x SD KONG x RAPP GOTTI (Prod. ONTHERVN). 6/ REVER & YEKE BOY. ALL I WANNA DO IS BANG BANG. FT. ERIC THE WRESTLER. 7/ DAVID ESCAVY. La diferencia. feat PERCLESS. 8/ CALLE LONDRES. Bangerz. 9/ MIDAS ALONSO. Mariví Bilbao. 10/ Slow D. Objetivo. feat. Titó & Dj Heras. Prod. D-Jong. 11/ EL SANTO. Valkiria. 12/ GUERRITA Y CICLO. Luis Tosar. feat ESCANDALOSO XPÓSITO. 13/ SFDK. Pompa. feat. BEJO. 14/ BLACK TEMPL. DLG entra al Templo. 15/ JOKA JR. SUAREZ. Como nosotros. feat SIGNO. 16/ DANO. Why U acting. feat GLoosito.