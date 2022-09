59:49

1/ SANTA SALUT. Mugshot. 2/ Black Soprano Family. Times Is Rough. feat. Benny The Butcher, Heem BSF y Rick Hyde. 3/ FJ RAMOS. Se me entiende. feat KULTAMA. 4/ THE LOX. Terminator Lox. 5/ BHP. Hold me down. 6/ 2001 DZ. #FREESTYLE 1 VERDADES. 7/ DOBLE & Hug Sound. Ya aprendí. 8/ SPLVTTERHOUSE. Capítulo 5 New World Order. 9/ EU SH. 24 H. 10/ ERNESTO FUNESTO. Solaris. 11/ Isaac Real Chaca. Aludidos. (prod. Dive Dibosso). 12/ MOISÉS NO DUERME. Cataratas. 13/ SHAZUNO X HUCHO CALDERON X PHBEATS. Easy. 14/ CLEO PATHFINDER. I've got a crush. 15/ QUEEN RENDI. Chillin’. 16/ BIG NARSTIE. Groundwork. feat ED SHEERAN and PAPOOSE. 17/ APOLLO BROWN. Time Lost.