59:55

1/ AQEELION. Moreno Payes. 2/ JULI GIULIANI, MABREEZEE y KARMA SOUND. Stay Woke. 3/ LARA TAYLOR. Nada. 4/ SOTTTO. De donde vengo. 5/ SOCIOLOGÍA ANIMAL. Ciniko el séptimo ladrón el octavo fracaso. 6/ LOWRIDERS. La calle larga. feat ALEX ORELLANA. 7/ CHRÉTIEN WAVES. Walkie Talkie. 8/ GUILLERMO CIEN PIES. Estuve apunto. 9/ RENK & HAIZEA. Contratiempo. 10/ BANG CRACKER. Abro la jaula. ft DJ SAKY (PROD. PEJOTA) #FIELES3. 11/ WASE. It 's not too late. 12/ MIDAS ALONSO. Brixton. 13/ Jesuly & Breaker hus. Camino. 14/ PEDRO CALDERON. #ALLSTAR 1. Aficionados. feat TOTEKING. 15/ EASY-S. EZ. 16/ GESE DA O & DANO. No contigo. 17/ DIRTY PORKO. Balacera. Prod. Clas Beats.