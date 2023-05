01:00:13

1/ CYRIL KAMER. Mi momento. 2/ AFROJUICE 195 & DEL PUERTO. La Capital. 3/ LABLACKIE. NO HOOK Freestyle Pt. 2. 4/ KOVITCH. Escolta. 5/ NEIDOS. La convicción humana. 6/ KAMI & R de Rumba. Cruces en el Calendario. 7/ Ochoa. Luca Brasi feat. SD Kong & Dj Swet. 8/ IHON. Morir Solo. ft ISAYAH THOMAS & CELIA AMORES. 9/ ENE ULLÍU. Más fuerte. 10/ THOM ARCHI. Dual Shock. fea SIRA. 11/ UMMO. Dolor hasta en la sopa. feat. Non Servium. 12/ BOYANKA KOSTOVA. Magic english. 13/ DJ Saot ST, Bejo, Astroboi. BEJO. AFTER HOUR THE MIXTAPE. 14/ ToteKing. Standby ft. Elio Toffana, Easy-S. 15/ GEORGIA SCOTT. TBT. 16/ YULIAN. Confesiones. 17/ A. MIK RECORDS. It 's not easy. 18/ OHNO AND ROY AYERS. Angry cosmos.