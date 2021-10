59:09

1/ Balkan Paradise Orchestra. Màntric (Game Sessions) ft. Delian & Everlyte & Chafer. 2/ CALERO LDN. Ya no somos niños. feat. Dirty Porko. 3/ CHAVE. Frigorifico. 4/ TWEAZ. KISS ME B (ft Crione).5/ DELARUE, AIMAN JR. LLÁMALO. 6/ LASHE & BVNKZ. Vacilón. 7/ ELANE. Así lo hicimos. 8/ WEEZY. 12. 9/ MATICK & KROMA. Heyboi. 10/ GUILLERMO CIENPIES. No soltemos la calle. 11/ CONTROL HABILIS. Ríos subterráneos. feat KANITROU y JOTAOSE LAGOS. 12/ JESÚS CABALLERO. A la hora de la verdad. 13/ JAY NICE. This is my favorite moment. 14/ TANYA MORGAN. No tricks. 15/ VIC SPENCER. Everything ain’t real first. 16/ TREK LIFE AND DUKE WESTLAKE. Don’t Stop. 17/ TYLER THE CREATOR. Corso.