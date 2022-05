59:11

1/ VINNIE DOLLAR & GRIFFI. Lágrimas. 2/ LAU REY. Ojo x ojo. 3/ LIA KALI. Parásitos. 4/ Nina Aranda. Chin Chin. 5/ DELLASUSY. Super Saiyajin. feat. PAPI TRUJILLO. 6/ ANARKATTACK. Sangre en sus espadas. feat. IRONF4C3. 7/ CHEF CHEEZA. Find me in the hood. feat. JOHNNY DOC. 8/ HABLÓ PABLO. Adolescencia. 9/ CICLO AND THESADDESGUYALIVE. S/o Sven. 10/ BAYAMO. Morning on laurel canyon. 11/ DJ KOO & LUCIA PARDO. Yusef. 12/ SAMPLED HEAD. Washington Bap. 13/ DJ QBERT. Octagon. 14/ MC BILLETA. Ouvido atento. feat. KAMAU, DJ ACRES. 15/ J BATTLE. Pensandote. feat. SELECTO PICASSO. 16/ ERRECÉ. Puñales. 17/ AJ LA NUEVA ERA. Codo con codo.