La cuarta parte

1/ PROK & AKAPELLAH. Kurosawa. feat. AYAX. 2/ CRANEO & BEJO. Truman. 3/ KILLER MIKE. Don't Let the Devil. feat EL-P. 4/ VIN JAY. Break Down. 5/ KAMI & R de Rumba. Cruces en el Calendario. 6/ ILL PEKEÑO & TENSEI ONE. Navajas y percebes 2. con ERGO PRO. 7/ RECOGNIZE ALI & STU BANGAS. Murder was the case. feat. SAGE INFINITE y BOOB BRONX. 8/ HEEM. The Motto. 9/ Ochoa. Luca Brasi feat. SD Kong & Dj Swet. 10/ TRIBADE. El Luto Eterno ft. DJ Gely. 11/ HIP HOP 50. SWIZZ BEATZ. Take ‘em out. feat Jadakiss, Benny The Butcher, Scar Lip. 12/ ILL BILL. ROOT FOR THE VILLAIN ft. KOOL G RAP & VINNIE PAZ. 13/ DAVID ESCAVY. Renacimiento. feat. ALEX ORELLANA, SIN H y TWEAZ. 14/ LAS NINYAS DEL CORRO. Sin un plan. 15/ Kool Keith x Real Bad Man. Sleep (tell me more). feat. Cool Calm Pete.