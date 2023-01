01:00:03

1/ YASSEVERA. Industry. 2/ EASY-S. EZ. 3/ PEDRO CALDERON. #ALLSTAR 1. Aficionados. feat TOTEKING. 4/ GESE DA O & DANO. No contigo. 5/ MIDAS ALONSO. Brixton. 6/ DIRTY PORKO. Balacera. Prod. Clas Beats. 7/ Jesuly & Breaker hus. Camino. 8/ LOS CHIKOS DEL MAIZ. A3 Vibes. feat ERGO PRO y ILL PEKEÑO. 9/ SD KONG AND ALLAN PARRISH. Nana’s Gumbo. feat Sonnyjim & Tha God Fahim. 10/ SULE B. Only Bars vol 1. 11/ CRISTIAN BRAWLER & ERICK HERVÉ. En Forma. 12/ UFDOG & JAY SAEZ. Miles de pérdidas. 13/ SHO HAI. Luz escondida. feat FYAHBWOY. 14/ FREEMAN RODRÍGUEZ & DJ SOBE. Paso. 15/ ISRAEL B. Espíritu. 16/ PABLIC S. Genuino. 17/ BASTIAN TRAMA. Siluetas de Palmera.