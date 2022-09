59:39

1/ BLACK ROB. Pd World. 2/ FAT JOE. Im gone. 3/ CLEAR SOUL FORCES. 100%. 4/ CALI AGENTS. Neva forget. (How the west was one). 5/ TOTEKING. Ya me ven. producido por el portugués Martello Sousa. 6/ ERGO PRO. Amor fati. feat CANDELA CUORE, YEKE BOY, DJ TAKTEL. 7/ HARD GZ. Dime cuánto. feat DELAOSSA. 8/ NATURAL SPITTAZ. La redada. 9/ APOLLO BROWN. The hard way. feat SAGA AND TY FARRIS. 10/ AYAX. Cosa mia.11/ HOMEBOY SANDMAN. It’s cold. feat STEVE ARRINGTON.12/ CURRILLO LE FOU AND DIRTY LOSEN. Los girasoles de Neptuno.13/ DENZEL CURRY AND KENNY BEATS. So incredible.14/ JUANINACKA & FRAINSTRUMENTOS. Despedida y cierre.15/ MASTA ACE AND MARCO POLO. Man Law. feat Styles P. 16/ BEJO. Bejismo. prod. South Classic. 17/ BLU AND OHNO. A lost Angels anthem. feat KEIZA.