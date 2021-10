59:11

1/ Rubén La Luna. ASS Sessions #13. 2/ COMMON. When we move. FEAT. Seun Kuti, Black Thought Black. 3/ SHOTTA. Montaña Rusa. feat ANIER. 4/ GIFT OF GAB. Enter the dragon. feat JOYO VALEARDE. 5/ MNAK. Metacrilato. 6/ LITTLE SIMZ. I love you, I hate you. 7/ SEVEN. Orden. 8/ SUBSTANTIAL AND FUNK DL. Say less. 9/ DJ KOO & DAREN DOG. Zona no segura. 10/ Placebo (Jazz Band). Humpty Dumpty. 11/ AIM. Ain’t got time to waste. feat YZ. 12/ DUO KIE. Los pillaos pt 3. 13/ J DILLA. Love Jones. 14/ Young Black Intelligent. feat Pav Bundy, Hypnotic Brass Ensemble, Chuck D. 15/ AZ. Never Enough. feat RICK ROSS. 16/ PARANOID 1966. Niños malos. 17/ MICROBIO. Yellow.