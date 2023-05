La cuarta parte

01:00:16

1/ AMADEUS 360. How The Block Sound. feat. M.O.P. & Ras Kass. 2/ VIN JAY. Braindead. 3/ HEEM. Mob business. feat BENNY THE BUTCHER y STYLES P. 4/ RECOGNIZE ALI & STU BANGAS. Get folded. feat. TONE SPLIFF. 5/ KILLER MIKE. Don't Let the Devil. feat EL-P. 6/ JAY WORTHY & ROC MARCIANO. Wake up. 7/ CONWAY THE MACHINE. Brucifix. 8/ FLEE LORD & CRISIS. Up & down state. feat. CONWAY THE MACHINE, 38 SPESH. 9/ Q-UNIQUE. Black out. 10/ ARMANI WHITE. Silver tooth. 11/ SWIZZ BEATZ. Say Less. feat. LIL DURK y A BOOGIE WIT DA HOODIE. 12/ CORDAE. The water (freestyle). 13/ ATMOSPHERE. In my head. 14/ CHARLIE SMARTS AND ILL DIGITZ. Mezzanine. 15/ PREACH JACOBS. Gifted People. 16/ THA GOD FAHIM. Art official. 17/ MEYHEM LAUREN, MADLIB & DJ MUGGS. Dom vs cris.