01:00:08

1/ DJ KOO X F.MARQUEZ & DAREN DOG. Hobbes. 2/ AKADEMIKO. No pretendan. 3/ KARE. Esos No Son (Prod. SKILL P). 4/ NIK VALENDA. Oídos selectos. feat Heredia y Sempaistilo. 5/ CHARLIE TZARA. Quédate (Emptyman). 6/ WINTER BOY. Rabia y empeño. 7/ BUSE SPENCER & DJ TORRES. Pripiat. 8/ MOISÉS NO DUERME. Die for the cash. feat. Lil Russia. 9/ MR BICHOR. Libertad verbal. 10/ MOHAWK CORP. After hours. feat 2MEAN. 11/ SÓRDIDA. Weew. 12/ SAMPLED HEAD. Cheese. feat. Cleo Pathfinder y DJ Force. 13/ MARTYN. Goddamn!. 14/ ISRAEL B. Bobby fisher. 15/ PINO. Acdc. feat. Andrew Nei, Alberto Randado. 16/ Los Chikos del Maíz. Nómadas. 17/ ACRU & FOYONE. Glocks.