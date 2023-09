La cuarta parte

01:00:03

1/ Nas. Fever. 2/ Aesop Rock. Mindful Solutionism. 3/ KILLER MIKE. Yes. 4/ MADCHILD. One man gang. 5/ COYOTE. 3 lokos. feat SHAQUILLE O’NEAL. 6/ DJ MUGGS SOUL ASSASSIN. Jokers wild. feat CEELO GREEN. 7/ MACARTHUR MAZE. No more. 8/ SA - ROC. Talk to me nice. 9/ BLU & REAL BAD MAN. All praise due. 10/ JOELL ORTIZ & L’ORANGE. Housing authority. feat. KXNG CROOKED. 11/ DJ Premier. Runway ft. Rome Streetz & Westside Gunn. 12/ JAE SKEESE. Out here. 13/ TEFLON. Know our way around. feat M.O.P. 14/ CHINO XL & STU BANGAS. Murder, rhyme, kill. feat VINNIE PAZ. 15/ Statik Selektah. Right here. feat MARCO PLUS y KOTA THE FRIEND. 16/ ILL BILL. Casino. (ft. RANSOM & TRAGEDY KHADAFI). 17/ PREACH JACOBS. The Black.