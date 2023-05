01:00:07

1/ DOMO GENESIS & ALCHEMIST. Elimination Chamber (feat. Earl Sweatshirt, Vince Staples & Action Bronson). 2/ REVER & YEKE BOY. Dense smoke. 3/ ILL BILL. Prophets of doom ft. SICK JACKEN & IMMORTAL TECHNIQUE. 4/ SECCIO & SWEET HOME. 40 ladrones. 5/ Atmosphere. Holding My Breath. 6/ MIDAS ALONSO. Mariví Bilbao. 7/ KALI NINMAH. Shinobi. 8/ Locksmith. América. 9/ TEFLON. The thoro side. feat M.O.P. 10/ SHAZUNO. Otro lunes. 11/ A. INQUIETO. La decisión. 12/ SWIZZ BEATZ. Say Less. feat. LIL DURK y BOOGIE WIT DA HOODIE. 13/ ROYCE DA 5´9”. Look at This. 14/ DAVID ESCAVY. Changes. feat. J. HIGGZ. 15/ JOKA JR. SUAREZ. Naked Diamonds. feat. Supernafamacho. 16/ REAGAN ERA RECORDS. Move