01:00:05

1/ NICO MISERIA. El censor. feat SWALLOW X. 2/ CHEF CHEZZA. Get your shit together. feat KOKANE. 3/ JUANCHO MARQUÉS. Tu que ves en mi. 4/ UMMO. Dolor hasta en la sopa. feat. Non Servium. 5/ ESLAUREN. Esa espina. 6/ JULIA CRY. La escuela. 7/ M’FETICHE. Efímero. 8/ A.QUILES. Tobogán. 9/ VERA GRV. Rock Star. 10/ LIA KALI. Contra todo pronóstico. 11/ BABY G. Glock. 12/ SHODA MONKAS. Loewe. 13/ MELODIAM. Cállate. 14/ ERGO PRO. OMNIMAN (Prod. AQUELARRE ATELIER). 15/ Saya Black. Bando Tingz. 16/ GRIND. Moulaga. 17/ MIRANDA & FULSTON. Sentado en las nubes.