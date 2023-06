59:57

1/ CHACHO BRODAS. Disfruta del camino. feat. Juli Giuliani, Mabreezee y Pol Magdaleno. 2/ SR WILSON & GRIFFI. El mundo es mío. 3/ EL CID. Maldición. feat. Mario Morgaño. 4/ Erick Nirvana y Joddyis47. Magic Stick. 5/ BARON850. MUÑECO ROTO. (Prod. SOTAN).6/ LOREN. Nada más que ofrecer. 7/ GORKA2H. Heroes. feat. Rapsoda. 8/ CHEF CHEEZA. Soñaré contigo. 9/ SFDK. Tu viento (Versión Deluxe). 10/ Ana Tijoux. Niñx. 11/ CYRIL KAMER. Mi momento. 12/ LABLACKIE. NO HOOK Freestyle Pt. 2. 13/ HOLY YOUTH, Neo KB, Red Pray , Hell6oy & j Battle. MARGIELA. 14/ DJ Saot ST, Bejo, Astroboi. BEJO. AFTER HOUR THE MIXTAPE. 15/ OLI. A su manera. 16/ N.HARDEM. M.I.R.L.I.B. (Make it rain like it's Bogotá)