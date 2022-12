01:00:01

2/ RAPSUSKLEI. Esta to guapo ft SFDK. 3/ Meyhem Lauren & Daringer. Conflict resolutions. 4/ BLASFEM. Lesson 1. feat. Las ninjas del corro. 5/ Cookin Soul x MC Melodee. Sun goddess. 6/ KENDRICK LAMAR. Worldwide steppers. 7/ Sampa The Great. Mask On ft. Joe 1/ Real Bad Man. Pot of Gold Ft. Evidence, Boldy James, Alchemist & Stove God Cooks. y Bada$$. 8/ DJ QBERT. Candyland. 9/ PETE ROCK. Brother on the run. 10/ CHINO DMENTE. Cogelo suave. 11/ A93. For Transi. 12/ ICE SPICE. Bikini Bottom. 13/ D SMOKE. El Rey. 14/ THE LOX. Terminator Lox. 15/ DR DRE. Black privilege. 16/ CHE NOIR. Split the bread. 17/ WESTSIDE GUNN. Science Class. feat. Ghostface Killah, Raekwon, Busta Rhymes y Stove God Cooks.