01:00:00

1/ JID. Crack Sandwich. 2/ YOUNG RJ. Sign of the times. 3/ BRONZE NAZARETH. You’ll Never Know. feat. Kevlaar 7 y Phillie. 4/ Homeboy Sandman. Get Yours. 5/ Body Bag Ben & Planet Asia. Shake The Building. 6/ FLEE LORD AND MEPHUX. Final four. feat CONWAY THE MACHINE, ROC MARCIAN, TRAE THA TRUTH. 7/ KXNG Crooked x Joell Ortiz. Brooklyn. 8/ Sampa The Great. Mask on. feat. JOEY BADASS. 9/ JOEY BADASS. Welcome Back. feat Capella Grey, Chris Brown. 10/ Freddie Gibbs. Feel no Pain. Anderson Paak, Raekwon. 11/ KENDRICK LAMAR. Savior. feat BABY KEM AND SAM DEW. 12/ BROTHER ALI. Goin' Through It. 13/ MR MUTHAFUCKIN’ EXQUIRE. The weight of water pt 2. 14/MARLOWE. Royal. feat BLU and Joell Ortiz. 15/ YOUR OLD DROOG. The hand of Yod. 16/ TERMANOLOGY. Spit That paint.