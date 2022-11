01:00:06

1/ LIA KALI. Contra todo pronóstico. 2/ MISTAH GODEH. Vuelve. feat AMBKOR. 3/ AMBKOR. Si me crees. 4/ SNEW. Tic tac. 5/ KHAFAL. Want it all. 6/ NORICK & CARLOS ZAMORA. Mentes. 7/ Paul Puma. Estrés. feat. Young G Mr. Magnífico y Xarly Xaron. 8/ WASABI CRU. I trust you’re ready. feat Julia Martin. 9/ YULIAN. 4AM. 10/ DOBLE. Xuleta. 11/ GOGO MORROW. With you. feat SYMBA. 12/ DVSN. Take it slow. 13/ DRAKE & 21 SAVAGE. Treacherous twins. 14/ FLO MILLI. On my nerves. 15/ M’FETICHE. Trisfeliz. 16/ UGLY MAC BEER. The New Flame.