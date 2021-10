59:08

1/ KAZE. CÓMETE MI ÉXITO. FT SHODA MONKAS. 2/ EL JOYO 2. Asamblea 5. 3/ THE BIG JAY. We are Back. 4/ EFEDE. Tranquilo. 5/ CHARLY HUMOS. Viernes 3 A. M. (con MATIAH CHINASKI y DJ PÉREZ). 6/ CORE T.B. Rudy Gobert. 7/ SARA SOCAS. Dueños de to’. 8/ BERNA. Bordon 4. 9/ SHARLY TSURAI. Sin Gas. feat. Puto Largo, C. Terrible, 1010. 10/ PINO Y XINKOA. Mi primer beso. 11/ AYAX. Pandemonium. 12/ LOCUS. Billete de ida. 13/ Los Chikos del Maíz. Guerra Fría. 14/ BEJO X COOKIN SOUL. Guaguagua. feat. MUCHO MUCHACHO. 15/ W. CHEFF & SLYKID. Historia. feat. Slykid.