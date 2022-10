01:00:28

1/ Danger Mouse & Black Thought. Belize (feat. MF DOOM). 2/ Meyhem Lauren & Daringer. Nigerian Vegetables. 3/ ROC MARCIANO AND THE ALCHEMIST. The Elephant Mans Bones. 4/ Sampa The Great. Can I live. feat Witch. 5/ KXNG Crooked x Joell Ortiz. Pawnshop. feat. MRK SK. 6/ LMD (LMNO MED DECLAIME). Birthday. feat. J ROCC. 7/ PRODIGY. You don’t want it. feat. Big Daddy Kane y DJ SCRATCH. 8/ MILANO CONSTANTINE AND BIG GHOST LTD. Lose you. 9/ CONWAY THE MACHINE & BIG GHOST LTD. Scared II Death. feat METHOD MAN. 10/ Al.Divino And Estee Nack. D.c.f. babiez. 11/ ZILLA ROCCA & ANDREW. Dom Irrera. 12/ Freddie Gibbs. Too Much. feat Moneybagg Yo. 13/ Future. Im Dat.14/ JID. Raydar. 15/ RAPPER BIG POOH. Changing again. 16/ DOMO GENESIS AND EVIDENCE. Victories and Losses. 17/ Nyck Caution. Catch me if you can. feat NEMS