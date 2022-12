La cuarta parte

01:00:01

1/ PROK. BANDIO. 2/ LANGUI. Hago lo que puedo. 3/ CLEO PATHFINDER, BILLY ONE, CRIONE, ZANDER GROUND. No hay Cash. 4/ LA AMA. Manipulador. 5/ BASTIAN TRAMA. Siluetas de Palmera. 6/ SFDK. El blues del condenado. feat Lia Cali. 7/ SULE B. Only Bars vol 1. 8/ Cálido Lehamo & Don Peligro. Nicomedes. 9/ Your Old Droog. Here's Johnny. 10/ Kurupt x C-Mob x GOTTI MOB. "Want Smoke!". 11/ PABLIC S. Genuino. 12/ ELIO TOFFANA. 10k HP. 13/ YEREH YEBADI. Entre Bloques. feat C. TERRIBLE. 14/ SAMPLED HEAD. Vale Tudo. feat. UF DOG. 15/ TERMANOLOGY. The Sad Truth. 16/ KOOL G RAP. Official. 17/ JOEY BADASS. Show me.