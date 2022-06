59:10

1/ REAL BAD MAN. Back on one. feat. MEYHEM LAUREN y ROC MARCIANO. 2/ BOLDY JAMES & REAL BAD MAN. Game time. 3/ SHO - HAI. Sí, pero no. feat R DE RUMBA. 4/ DASILVA & MALAKKOR BEATS. Favela Linda. 5/ CHYNA STREETZ. Reign or shine. 6/ Pharrell Williams. Cash In Cash Out. ft. 21 Savage, Tyler The Creator. 7/ JULI GIULIANI. Na de na. (Prod. Griffi). 8/ EMINEM. Crack a Bottle feat. Dr. Dre and 50 Cent. 9/ Mike Brant. Mais dans la lumière. 1970. 10/ CLEO PATHFINDER. La madame. 11/ ALEX ORELLANA & LUCAS PULCRO. Undercover. 12/ AKHENATON & NICHOLAS CRAVEN. Godspell. 13/ KENDRICK LAMAR. N95. 14/ ELDOBLEZERO. Te doy el Doble feat. El Momo & Xtragos. 15/ PROK. Pura sangre. ft. HOMER EL MERO MERO. 16/ BENNY THE BUTCHER. Guerrero. feat WESTSIDE GUNN.