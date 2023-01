58:55

En el año 2017, el saxofonista Wayne Shorter se presentó en el Festival de Jazz de Detroit en compañía de Esperanza Spalding (bajo y voz), Terry Lyne Carrington (batería) y Leo Genovese (piano) para tocar 'Someplace called where', 'Endangered species', 'Encontros e despedidas' -de Milton Nascimento-, 'Drummer´s song' -de Geri Allen- y 'Midnight in Carlota´s hair'. Para completar la hora, Terry Lyne Carrington con 'Wild flower' de su reciente 'New standards vol. 1'.