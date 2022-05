58:56

Aún bajo el influjo de la visita de Germán Salto, Iñigo Bregel y Pablo Solo de la semana pasada, en ésta nos sumergimos en Islas de Robinson un poco más en exquisito territorio pop de cantautor a comienzos de los primeros 70. Suenan: DUNCAN BROWNE - "RESURRECTION JOE" (SINGLE, 1970) / JOHN KONGOS - "SEAT BY THE WINDOW" ("CONFUSIONS ABOUT A GOLDFISH", 1969) / BILL FAY - "MAUDY LA LUNE" ("FROM THE BOTTOM OF AN OLD GRANDFATHER CLOCK", 1970) / PETE DELLO AND FRIENDS - "TAKING THE HEART OUT OF LOVE" ("INTO YOUR EARS", 1971) / CLIFFORD T. WARD - "A DREAM" ("SINGER SONGWRITER", 1972) / ALUN DAVIES - "PORTOBELLO ROAD" ("DAYDO", 1972) / ALZO - "LOOKING FOR YOU" ("LOOKING FOR YOU", 1971) / PAUL WILLIAMS - "TIME" ("SOMEDAY MAN", 1970) / ANDY PRATT - "LOW TIDE ISLAND" ("RECORDS ARE LIKE LIFE", 1970) / RICHARD TWICE - "IF I KNEW YOU WERE THE ONE" ("RICHARD TWICE", 1970) / THE MOON - "COME OUT TONIGHT" ("THE MOON", 1970) / BARRY RYAN - "SUNDAY THEME" ("BARRY RYAN", 1969) / CHRYSALIS - "CYNTHIA GEROME" ("DEFINITION", 1968) / WIL MALONE - "TALE TO TELL" ("WIL MALONE", 1970) /