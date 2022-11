13:36

Una pareja de Monesterio (4.300 habitantes) pone en un marcha un complejo multiservicio con apartamentos turísticos, restaurante, clínica dental, servicio de pediatría, podología, logopeda, fisioterapia. También zona de spa y piscina climatizada. Ese enclave se llama "Oikos tres soles". Entrevistamos a sus promotores: Baldo Calderón y Rocío Sayago. Nos cuentan que siempren han querido vivir en su pueblo. Por eso, decidieron poner allí un gabinete dental. Se les quedó pequeño y decidieron ampliarlo. Compraron una antigua discoteca, que han convertido en un centro médico-turístico-de ocio de 800 metros cuadrados que da trabajo a 24 personas. Les pregunto por qué no decidieron invertir en una ciudad más grande. Respuesta "¿Y por qué no en nuestro pueblo. Aquí tenemos nuestras raíces, nuestra forma de hablar, nuestro patrimonio. Si no defendemos el mundo rural, acabará muriendo".