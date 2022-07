10:35

Queda menos de mes y medio para que comience el Festival internacional Cala Mijas, que traerá entre el 1y 3 de septiembre a 70 artistas nacionales e internacionales, entre ellos a Arctic Monkeys en la que será su única actuación en España. El recinto de 150.000 metros cuadrados de Sonora Mijas ya está casi terminado para poder acoger a 50.000 personas diarias procedentes de toda Europa. Hay 17.000 plazas de camping y autobuses que enlazarán con varios municipios de la costa y con otras capitales. Hablamos con Eva Castillo, directora de Comunicación de la promora Last Tour, para conocer cuáles son los últimos detalles en el acondicionamiento del recinto, en el que habrá cuatro escenarios, tres de ellos principales. En el cartel artistas internacionales, nacionales y también locales como Kraftwerk, Nick Cave & The Bad Seeds, Caribou, Nathy Peluso, León Benavente y Love of Lesbian o La Trinidad.