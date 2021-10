59:58

Esta noche el programa Historias y Leyendas no seguirá la línea que le ha caracterizado a lo largo de las tres temporadas estivales en que se ha emitido. Los locutores somos humanos, y como tal, tenemos los mismos sentimientos que cualquiera. Y el dolor ante el fallecimiento de un ser querido no se puede ocultar en un cajón de nuestro corazón. Por eso, en esta ocasión, tan difícil para quien les habla, les pediré comprensión, pero también que, no por ello, dejen de disfrutar de lo que vamos a escuchar a continuación. Se trata de la Sinfonía Fantástica de Hector Berlioz, una de las cimas compositivas del Romanticismo y quizás la pieza programática más interpretada en los auditorios de concierto de todo el mundo. Y en ella, se muestran cinco episodios de la vida de un artista.

Sólo me queda, personalmente, comentar que este programa, breve en cuanto a palabras, pero extenso y de calidad respecto a la música, quiero dedicarlo a mi abuela Josefina Carrillo, que ha fallecido recientemente y a quien jamás olvidaré. Gracias por todo, Pepilla.