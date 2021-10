16:19

Edición 1422 de Historias de papel con Fernando Aramburu (Los vencejos), Alejandro Palomas (Un país con tu nombre) y Santiago Isla (Los juegos florales) como protagonistas

Hablamos con Fernando Aramburu de “Los vencejos” (Tusquets), novela protagonizada por un profesor de filosofía que un día recibe poner fecha a su muerte, fija el día y la hora de su suicidio. Se da un plazo de un año, a lo largo del cual va descubriendo todos sus secretos en una especie de diario para no ser leído, en el que se permite con absoluta libertad la sinceridad que no ha caracterizado precisamente su vida.

Una perra, Pepa, es uno de los pocos amigos que tiene el protagonista de la novela de Fernando Aramburu y una elefanta, Susi, es el detonante para que los protagonistas de “Un país con tu nombre” (Destino), de Alejandro Palomas, decidan hacer realidad su sueño. Ella es una publicista jubilada, con más de setenta años, y él un veterinario en la cincuentena, que coinciden en una aldea solitaria, en la que entablan una estrecha amistad.

La breve reseña de la portada del programa es “Los juegos florales” (Espasa), novela en la que Santiago Isla cuenta la historia de un joven al borde de la treintena, que no logra su suelo de convertirse en un escritor de éxito, al que un día le ofrecen una oportunidad para alcanzarlo.

Y la recomendación de los oyentes la envía Conchi desde Madrid: “La bibliotecaria de Saint-Malo”, de Mario Escobar.