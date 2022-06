59:28

VAUGHAN-WILLIAMS: Merciless beauty (6.23). I. Partridge (ten.), C. Wellington (vla.), D. Parkhouse (p.), Music Group de Londres. The wasps (Aristophanic Suite) (24.37). Orq. Fil. De Londres. Dir.: A. Boult. The turtle love (2.34). A vos omnes (5.34). O taste and see (1.21). S. Varcoe (bar.), The Cambridge Singers. Dir.: J. Rutter. 6 Estudios sobre canciones populares inglesas (nº 5 Andante tranquillo “The lady and the dragon”) (arr. para vc. y p.) (1.05). A. La Marca (vla.), T. Hope (p.).