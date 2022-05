59:38

VAUGHAN-WILLIAMS: Sinfonía nº 8 en Re menor (27.24). Orq. Fil. de Londres. Dir.: A. Boult. Four Barnes Songs (Linden Lea, In the Spring, The Winter´s Willow, Blackmoor by the Stour) (8.49). P. Savidge (bar.), R. Steptoe (p.). The Pilgrim´s progress (The song of the pilgrims, The song of vanity fair, The woodcutter´s song) (arr. para voz y p.) (5.28). S. Fox (sop.), R. Williams (bar.), I. Burnside (p.).