59:25

CHAUSSON: Poème de l’amour et de la mer, Op. 19 (26.11). V. de los Ángeles (sop.), Orq. de la Asociación de Conciertos Lamoreaux. Dir.: J.-P. Jacquillat. CORNAGO: Qu’es mi vida preguntays (4.17). Gentil dama, non se gana (3.14). V. de los Ángeles (sop.), Ars Musicae de Barcelona. Dir.: J.-M. Lamaña. HÄNDEL: Aria “So shall the lute and harp awake” (Judas Maccabaeus HWV 63, Acto III) (4.22). V. de los Ángeles (sop.), Orq. Sinf. de Londres. Dir.: Sir A. Boult. VALLS GORINA: 12 Canciones sefarditas (selec.) (La rosa enflorece, Durme, durme, hermozo hijico) (2.09). V. de los Ángeles (sop.), J.-C. Gerard (fl.), O. Ghiglia (guit.).