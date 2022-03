59:27

MONDONVILLE: Jubilate Deo (Salmo 94) (16.40). C. Padaut (sop.), G. Laurens (sop.), R. del Pozo (contraten.), J. Correas (baj.), Les Chantres de la Chapelle de Versalles, Ensemble Baroque de Limoges. Dir.: C. Coin. Tambourine (arr. para saxofón y p.) (1.21). J. Franco (saxofón), J. M. Gómez Rodríguez (p.). Sonata en La mayor, Op. 3 nº 6 (Piezas de clavecín en sonatas con acompañamiento de violín) (10.38). G. Leonhardt (clv.), L. Frydén (vl.). C. P. E. BACH: Concierto para violoncello y orquesta de cuerda en La mayor WQ 172 (Primer movimiento: Allegro) (6.49). J.-P. Tortelier (vc.), Conjunto instrumental "Jean Walter Audol". Dir.: J.-W. Audol. MOURET: Gracieusement y Fanfare-Air (Suite nº 2) (4.28). Orq. de Cámara Paul Kuentz. Dir.: P. Kuentz.