Grandes ciclos F. Pedrell (I): Vigencia artística de su legado 59:16 PEDRELL: Nocturne – Trio Op. 55 (7.27). Elegía a Fortuny (11.10). C. Berkovich (vl.), J.-M. Gómez (vc.), J.-C. Garvayo (p.), Trío Arbós. Courante (4.55). Gallarda (6.46). Concerto Málaga. Dir.: M. Paris. Dolora (2.58). Nocturno en La bemol mayor (7.54). A. Benavides (p.). Grandes ciclos - F. Pedrell (I): Vigencia artístic Más opciones

[an error occurred while processing this directive]