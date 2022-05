15:17

Nuestro personaje de hoy es más conocido por su sobrenombre que por su nombre real. Y es un sobrenombre bastante inquietante además: El hombre que sabía demasiado. ¿Y por qué sabía demasiado? No es que supiese muchas cosas, no, es que sabía lo que no tenía que saber. O mejor dicho, lo que sabía era demasiado peligroso para su seguridad y la de su familia. Este es precisamente el argumento de una de las mejores películas de Alfred Hitchcock, cuenta Guillermo Balmori, y una en las que mejor está logrado el suspense.

El Doctor McKenna, Benjamin McKenna, es el nombre real de nuestro personaje de hoy, al que da vida James Stewart en la película. Hablamos del argumento y nos detenemos en la escena en la que James Stewart le comunica a Doris Day la desaparición de su hijo. Doris Day fue una gran actriz, y no solo de comedia, como demuestra en esta escena. "El hombre que sabía demasiado" fue la segunda de las tres películas que James Stewart protagonizó para Hitchcock. La canción central de la película, cantada por Doris Day, "Qué será será", fue un éxito rotundo y ganó uno de los pocos Oscar del cine de Hitchcock: el de mejor canción. Todos los detalles, en el podcast.