24:23

Periodista, guionista, locutor, presentador, director de podcast, documentales, melómano, fotógrafo, motero y lleva las ondas radiofónicas en las venas. Recibimos a Pablo González Batista, uno de nuestros guionistas de "El contraanálisis" en Gente despierta y también una de las mentes pensantes tras los rótulos de Cachitos de hierro y cromo de La 2 de TVE. Comienza Pablo diciendo que le da tiempo ha hacer todas las esas cosas porque "es una mezcla de curiosidad y de falta de aguante, de los otros, claro". "¿Te gustan los Beatles?", le preguntamos. Nuestro colaborador sentencia: "Yo no me fiaría de nadie a quien no le gustan los Beatles". Su primera elección es una canción muy corta dedicada a una reina, "Her Majesty". Charlamos con Pablo sobre su particular "cielo de los guiones". Si queréis entender por qué lo llama así, os invitamos a escuchar el podcast completo.