Gente despierta Cata de molibdeno con Gemma del Caño 16:48 Gemma del Caño (@farmagemma en redes) viene una semana más a (no) hacer amigos. Nos habla del molibdeno. Todos tenemos en nuestro cuerpo unos 9 mg, la mayoría en el hígado, intestino y glándulas suprarrenales. El molibdeno es importante para la síntesis de proteínas, para el crecimiento, el metabolismo... También hablamos de gota, la enfermedad. Más opciones

