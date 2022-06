¿Por qué no sé que ponerme?

¿Cuántas veces has abierto el armario y, a pesar de estar lleno de ropa, no has sabido qué ponerte? Esa situación tiene su porqué y solución. Nos lo explica Saioa Galarraga, personal shopper en Lookiero, un servicio de asesoramiento online.