Programa especial con los mejores momentos de la edición 2022 del Huercasa Country Music Festival que se celebra en Riaza (Segovia). Con las actuaciones de Peralta, Santero y Los Muchachos, Riders of the Canyon, Kendell Marvel o Mike & The Moonpies; y especial atención a los conciertos que ofrecieron Nikki Lane y The Wild Feathers. Presentado por José Manuel Sebastián.