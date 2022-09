25:39

Conversa amb la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, a les portes del Debat de Política General, el seu judici per desobediència i el 5è aniversari de l'1-O

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, fixarà prioritats aquesta setmana al Debat de Política General amb la geometria alterada. De la proximitat amb la CUP, decisiva per facilitar la seva investidura fa un any i 4 mesos, ja no en queda res. Els anticapitalistes han passat de soci prioritari a partit de l'oposició. Només el front antirepressiu i judicial suma, com es veurà dimecres, quan el Parlament interromprà el debat pel judici a la diputada Eulàlia Reguant per desobediència greu en negar-se a respondre a VOX al Suprem al judici del procés. Parlem amb ella de les seves expectatives a les portes del Debat de Política General, del seu judici i del cinquè anniversari de l’1 d’octubre.

D'altra banda, també parlem amb Maria Oianguren, directora del Centre d’Investigació Gernika Gogoratuz, i Eneko Calle, membre del Fòrum Social Permanent d’Euskadi. Són dues de les organitzacions, entitats i inicitiaves de la societat civil basca premiades aquesta setmana per l’Institut Internacional per la Pau amb el guardó Construcció per la Pau 2022.