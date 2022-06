24:45

Comentem l'actualitat política amb el vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, mentre el Parlament posa fil a l'agulla per actualitzar la Llei contra l'Homofòbia

Dues qüestions han pugnat aquesta setmana al Parlament. La renovació per àmplia majoria, 102 diputats d'Esquerra Junts PSC i Comuns, del consens lingüístic a Catalunya que fixa el català i l'ús del castellà a l'escola, velada pel terrabastall de la darrera invectiva de Gabriel Rufián contra Carles Puigdemont. Amb Junts per Catalunya en gestió de la ressaca congressual i amb el control de l'aparell com la primera pedra a la sabata del tàndem Laura Borràs-Jordi Turull.